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不畏景氣低迷 台聚今年獲利有望創七年新高

2019-12-09 18:25經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

不畏石化業景氣陷入昏迷，「台塑四寶」連番下修營運展望，台聚（1304）今年前三季稅後純益卻逆勢大增55.5%，全年獲利有機會創下七年新高，且明年營運可望續站高崗。

台聚今天舉行法說會，對於營運看法相對樂觀。台聚總經理王克舜表示，石化產業的榮枯是周期性，前兩年石化景氣大好時，台聚的主力產品EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）受制於重要原料乙烯價格高漲，利差空間遭到嚴重壓縮。但去年第4季開始情勢反轉，美中貿易戰拖累台聚的主要原料乙烯價格大跌；相較之下，台聚的產品EVA價格相對堅挺，兩者利差擴大，台聚獲利「不減反增」。

台聚今年前三季營收419.85億元，年減8%；但稅後純益9.97億元，則比去年同期逆勢成長55.5%，換算前三季每股純益0.93元，早已超越去年全年獲利，法人看好台聚今年全年獲利可望創下七年新高。

展望明年，台聚發言人吳銘宗分析，雖然大陸明年有兩套EVA新設備將加入投產，年產能各10萬噸，但不是從年初就開始投產，而且新廠投產需要一段學習曲線，市場實際增加的產能不會是20萬噸，反觀需求的成長不只這些，估計明年EVA的市況不會和今年差太多。

明年關注重點仍然是乙烯的價格，由於中韓的新產能開出，加上美中貿易戰使下游需求降低，預料明年乙烯供需寬鬆，價格欲漲不易，有利台聚成本壓力減輕。

其次，台聚的EVA出貨有五成以上是應用在太陽能（PV），這部分市場持續供不應求。最近研究機構剛上修今年全球太陽能裝置裝機量，從原本115GW上調至125GW，且預估明年會再增長到140GW，需求持續看增，有助台聚出貨暢旺。

台聚總經理王克舜。（記者曾仁凱／攝影）
台聚總經理王克舜。（記者曾仁凱／攝影）
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台聚乙烯

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