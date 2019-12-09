詩肯11月營收1.82億元 年增33.3%

台灣連鎖家具品牌詩肯（6195）11月營收約1.82億元，年增33.3%，累計前11個月營收16.1億元，年增3.5%；詩肯表示，上半年雖受大環境不佳衝擊，台灣營收表現平平，但進入下半年後逐漸回溫，加上臨近農曆年，在家具汰舊換新需求刺激下，消費力道可望進一步提升，預估明年在台灣景氣回穩的加持下，營運可望有翻轉性表現。

詩肯表示，今年5月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」，營收併入後全年的成長性不成問題，但在台灣詩肯方面，受到美中貿易戰與年金改革等外在因素影響，民眾消費心理較為保守，因此上半年營收表現不及去年同期。

詩肯指出，台灣工業區廠房用地、商辦交易成長，但在房屋買賣轉移筆數則未反映，台灣零售業活絡性明顯下滑，但推出的異業合作促銷至年底明顯發酵，11月台灣單月營收已追上去年同期，樂觀估計12月可回到成長軌道。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品等三品牌，至11月底店數分別為81、40、7家，3品牌共128店，同時11月也在家具的一級戰區台北市內湖開出首家品牌旗艦店。

展望未來營運，詩肯表示，詩肯居家會是成長動能最大的品牌，也會是展店主力，而詩肯柚木進入了品牌成熟期，會進一步優化，詩肯睡眠精品則要專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，同時在明年大選結束後，台灣環境會進入穩定期，相信明年房市會出現反彈，更增添營運助力。