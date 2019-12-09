馬光-KY 11月合併營收年增10％ 歷年同期新高

亞洲跨國連鎖保健集團馬光-KY（4139）今日公告2019年11月合併營收為0.9億元，較上月與去年同期分別成長8％與10％，為歷年同期新高，公司已連續7個月創同期新高表現，累計1~11月合併營收9億元，亦較去年同期成長10％。

受惠新加坡中醫門診調整營運結構致業務成長，以及天津馬光糖尿病慢病管理與自費門診兩項服務持續增長，馬光自5月起，已連續7個月的單月合併營收創下同期新高表現，預期隨天津馬光11月起再新增中風後慢病管理業務，且按照往年12月份都是業務量最高峰的慣例來看，公司全年合併營收表現創新高可期。

馬光表示，天津馬光今年的營運表現亮眼，明年仍將有相當大的發展空間。其中原有的糖尿病慢病管理業務，在天津市整體糖尿病患參與慢病管理的比例尚低於5%，仍極具成長潛力；明年起中風後慢病管理業務將全年挹注貢獻；加上天津馬光的自費門診業務包括牙醫、推拿及中草藥等部份，今年基期仍低，預估明年仍有高成數的成長。

馬光進一步表示，天津馬光預計明年第一季將取得｢互聯網醫療資格」，開始推出互聯網慢病管理服務，提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，進一步提升門診效率，增加病患管理規模，雲端慢病管理業務將可望成為天津馬光中長期發展動能之一。

在新加坡中醫門診業務方面，馬光自第二季起提高掛號費並調整營運結構後，已創下近5年的新高表現，目前公司將部份診所轉型為中醫婦幼專科，成功吸引更多地方社區患者，加上精實管理的推動成效逐步顯現，預期明年業績仍有成長空間。

馬光對未來整體營運展望持樂觀審慎態度，在新加坡教育事業已完成切割後，已無虧損事業包袱，公司未來將專注於連鎖保健醫療事業，在天津馬光的慢病管理與自費專科門診業務均有明確的成長動能，新加坡中醫門診業務穩健成長下，公司中長期營運表現可望逐步成長。