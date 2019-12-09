皇將科技前11月營收9.57億元 年減3.9％

國內首家客製化製藥包裝設備廠皇將科技（4744）今日公告11月合併營收7,587萬元，累計1-11月營收9.57億元，較去年同期下降3.9％。公司指出，因客戶修改產線設計以致出貨時程延後，故11月份營收未如預期成長，亦導致今年第4季旺季效應遞延，全年營運可望與去年持平，不過，遞延訂單將在明年首季開始發酵，挹注明年營運動能。

皇將表示，依過往經驗，第4季為醫藥設備業傳統旺季，然原排定出貨客戶因修改設計，由原定第4季出貨之整線設備延後至明年，因此旺季效應遞延，加上既有訂單依規劃陸續出貨，將可支撐明年首季之成長動能，預期2020年上半年營運將可大幅躍升。

工業4.0興起，製造業朝自動智慧化生產是大趨勢，製藥業的設備要求更是高精密及高規格。皇將表示，自有品牌CVC的設備可依客戶需求客製化產線，並有快速換線、調配各式液狀或顆粒式藥品與保健品的各項設備，公司持續蓄積研發能量，產品線已從單機升級至整線規劃輸出之高利基智慧藥廠為訴求，將可帶動主力產品液體填充連線系統及數粒整線設備出貨暢旺，預計明年第 2、3 季效益會明顯發揮，目前在手訂單金額是歷年來之高峰，明年全年營運可望挑戰新高。