外資單日買超逾5.7萬張 友達11月營收月增6.5%

面板雙虎今(9)日爆量上漲，尤其是友達(2409)漲停作收，統計外資單日買超57,504張，高居個股買超冠軍，終止連5賣，11月營收也傳出好消息，單月合併營收212.8億元，月增6.5%，年減17.4%；群創11月合併營收214.97億元，月減2.4%，年減9.7%。

友達11月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過959萬片，月增20.6%。中小尺寸面板出貨量約1,132萬片，月減11.2%；累計友達前11月合併營收2,480.78億元，年減12.3%。

友達今日股價強漲，早盤以8.65元開高後一路衝上漲停9.03元，成交量爆出27萬1,983張，外資更是買超57,504張，外資大買之外，投信及自營商也是買超，分別買超6,158張、11,082張，合計三大法人買超74,744張。

群創11月合併營收214.97億元，月減2.4%，年減9.7%，累計前11月合併營收2,299.05億元，年減10.14%；11月大尺寸合併出貨量共計1,090萬片，較上月增加4.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,304萬片，較上月增加4.9%。

群創今日為外資買超個股第二名，單日買超14,290張，連續兩天買超，投信買超1,351張，自營商買超16,375張，合計三大法人買超32,016張，今日股價收在8.04元，上漲0.49元，漲幅6.49%，成交34萬6,288張。