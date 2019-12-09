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迅得現增2500張募集期限延至明年4/21

2019-12-09 17:37經濟日報 記者尹慧中／即時報導

上櫃PCB相關系統設備供應商迅得（6438）今（9）日公告，公司申請延長現金增資發行2500張普通股乙案募集，期間業經金管會准予備查，公司申請募集期限延長至明年4月21日。

迅得公告也提到現金增資認股基準日時程無變更，茲因近期國內資本市場市況變化較大，為避免遽然訂價發行損及公司股東權益向主管機關申請延長現金增資發行普通股之募集期間三個月。

迅得金管會

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