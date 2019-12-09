上奇2019年11月集團合併營收4.9億元 年增率13%

上奇科技今天公布自結2019年11月合併營收4.92億元，較去年同期增長13%。上奇表示，2019年11月的營收表現各事業群表現穩健，其中以多元變動數位印刷事業表現較佳。如排除今年與去年同期香港校園開學專案的影響數，11月集團整體營收較去年增長約17%。

綜觀整體，上奇2019年1到11月累計合併營收為48.3億元，接近去年同期累計數，且上奇集團事業經常性收入(ARR)持續穩健成長，近期長期耕耘的數位印刷設備專案陸續有所進展，當能提增整體獲利表現，創造股東價值。