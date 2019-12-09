台股9日再創29年新高 短線有望再寫新猶

台股四大指數上周日KD指標除了金融類股外，大盤、櫃買、電子日KD交叉維持往上。 本報資料照片 分享 facebook 台股今（9）日受到美國股市大漲的激勵下，開盤持續走高，盤中指數來到11,678點，再創29年來新高，雖然整體追價買盤相對不夠，漲勢趨緩，但終場指數仍舊上漲51點，收11,660點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就技術分析來看，台股四大指數上周日KD指標除了金融類股外，大盤、櫃買、電子日KD交叉維持往上，至於金融5日RSI指標也偏向弱勢，其餘也都維持多的走勢，因此，就日線技術指標目前四大指數除了金融外，整體趨勢相對正向。

至於從周線來看，四大指數周KD指標大盤、櫃買KD指標相對較強外，電子、金融仍偏向整理，至於RSI指標均維持偏多，本周預期維持強勢走勢未變；在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，目前短、中、長趨勢除了金融股短線偏弱外，其餘均對多方有利，指數本周有持續創高機會，操作上逢低偏多操作。

就量價的關係來看，近期大盤量能除了在11月26日因為MSCI季度調整，整體量能大於月均量外，其餘時間整體量能均維持在月均量之下，顯示近期投資人近關情怯，在指數即將過高之際不敢追價，此現象今日雖然加計盤後整體量能已經突破月均量，後續若能扭轉月均量下彎，盤面量價結構方能有效改善，也方能化解量價背離的風險。