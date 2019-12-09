多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

利多消息帶動，多方搶攻，台積電盤中股價創歷史新高，來到316.5元，以及鴻海、大立光等權值股帶動下，盤中攻高躍過前波高點11,668點，最高來到11,678點，創逾29年高點；不過尾盤追價力道不足，使加權指數終場未能站上波段高點，以上漲51.13點，收在11,660.77點。

亞股今日早盤普遍走揚，不過盤中陸股在多空拉鋸下出現回測平盤震盪。

觀察今日台股，具低基期誘因的面板股走揚，友達早盤即攻上漲停，群創上漲6.4%，彩晶、誠美材、正達等也有超過3%的漲幅。另外，蘋果股價創新高也帶動宣德、精材、建準等股價走揚逾5%。

在權值股方面，台達電、聯發科等股走強，IC設計股龍頭走強，也帶動同族群的原相、力旺、聯陽等股價走高。

宏遠投顧副總陳國清指出，近幾周台股大盤修正或盤整，中大型股電子股及半導體股上漲、跌深電子股如：被動元件、散熱股反彈撐場，傳產股以水泥、生技股、金融股、奧運受惠股表現不錯，本周仍有上漲機會。