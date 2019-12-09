受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

受惠一週強烈冷氣團影響，小家電龍頭大廠艾美特-KY(1626)的電暖器在中國市場熱銷，使去年暖冬造成的庫存快速消化，11月營收創下近兩個營收新高達6.43億元，較去年同期的5.3億元，年增21.3%。

董事長史瑞斌表示，自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從近幾個月毛利穩定成長獲得證明，從去年同期19%成長至22.5%，確實反應了公司自去年開始開源節流和減員增效的綜效，未來將持續在工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制。

今年開始中國市場遭受中美貿易戰影響，多數產業遭到波及，而艾美特外銷出口基礎穩健不受貿易戰影響且逆向成長，歐美外銷毛利率也持續增加，從去年10%到今年近15%。此外今年夏季中國內銷循環扇創造了新的電扇成長機會，再加上工廠管理效能上軌道，造就了前三季的獲利成長。

史瑞斌強調，未來管理重心將放在因應工廠與品牌的平衡發展，讓公司更貼近市場需求與消費者喜好，最後是拓展品類的廣度，從兩季產品延伸成為一個更全面的家電品牌是我們的近程目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案方面，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積，以市價每平方米人民幣35,000元粗估，建成後的收益將至少高達人民幣12.6億元。

艾美特第3季合併營收18.69億元，毛19.12%，營業利益虧損400萬元，相較2018年虧損1億元已大幅減少，本期稅後純益0.05億元，每股盈餘0.03元，也比2018年為每股淨損0.93元。

財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08%，相較去年同期的70.24%，減少4%，，股東權益報酬率為15.58%，也比2018年為-6.61%來得好。前三季合併營收81.99億元，毛利19.42%，營業利益3.23億元，稅後純益3.04億元，每股純益2.48元。