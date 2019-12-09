親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

2歲大胃王女童超會吃 9年後現況曝光

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

2019-12-09 12:20經濟日報 記者張義宮／即時報導

受惠一週強烈冷氣團影響，小家電龍頭大廠艾美特-KY(1626)的電暖器在中國市場熱銷，使去年暖冬造成的庫存快速消化，11月營收創下近兩個營收新高達6.43億元，較去年同期的5.3億元，年增21.3%。

董事長史瑞斌表示，自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從近幾個月毛利穩定成長獲得證明，從去年同期19%成長至22.5%，確實反應了公司自去年開始開源節流和減員增效的綜效，未來將持續在工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制。

今年開始中國市場遭受中美貿易戰影響，多數產業遭到波及，而艾美特外銷出口基礎穩健不受貿易戰影響且逆向成長，歐美外銷毛利率也持續增加，從去年10%到今年近15%。此外今年夏季中國內銷循環扇創造了新的電扇成長機會，再加上工廠管理效能上軌道，造就了前三季的獲利成長。

史瑞斌強調，未來管理重心將放在因應工廠與品牌的平衡發展，讓公司更貼近市場需求與消費者喜好，最後是拓展品類的廣度，從兩季產品延伸成為一個更全面的家電品牌是我們的近程目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案方面，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積，以市價每平方米人民幣35,000元粗估，建成後的收益將至少高達人民幣12.6億元。

艾美特第3季合併營收18.69億元，毛19.12%，營業利益虧損400萬元，相較2018年虧損1億元已大幅減少，本期稅後純益0.05億元，每股盈餘0.03元，也比2018年為每股淨損0.93元。

財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08%，相較去年同期的70.24%，減少4%，，股東權益報酬率為15.58%，也比2018年為-6.61%來得好。前三季合併營收81.99億元，毛利19.42%，營業利益3.23億元，稅後純益3.04億元，每股純益2.48元。

艾美特深圳

延伸閱讀

兩岸學生棒球總決賽 42隊競技

印度新德里工廠惡火釀至少43死 22年來最...

窄巷惡火 印度工廠43死

印度德里工廠大火43死 廠主被捕

相關新聞

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

一周盤前解析／營建、食品 短線焦點

2019-12-08 22:46

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

梁彥平專欄／跌深績優集團股 作帳行情有影

2019-12-08 22:45

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高

2019-12-08 19:03

技術指標 ／大盤再攻 先突破三角收斂

2019-12-08 13:36

美股開路 台股聚焦豐收、作帳股

2019-12-08 13:36

台股高檔拚續強 科技股明年首季有望淡季不淡

2019-12-08 13:35

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

美股開路 台股聚焦豐收、作帳股

2019-12-08 13:36

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

2019-12-09 09:16

權證教戰／蘋果改寫天價 蘋概、台股強心

2019-12-08 13:36

台股高檔拚續強 科技股明年首季有望淡季不淡

2019-12-08 13:35

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

生技、銅板股 興櫃主打星

2019-12-08 22:46

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

台郡11月營收30億元 同期次高

2019-12-08 22:31

德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高

2019-12-08 19:03

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

技術指標 ／大盤再攻 先突破三角收斂

2019-12-08 13:36

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

聚鼎 今年EPS拚4.53元

2019-12-08 22:34

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

橘子推新遊戲 業績補

2019-12-08 22:43

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

穩懋、和大 四檔有看頭

2019-12-08 22:48

勤誠 11月營收創新高

2019-12-08 22:32

廣運訂單穩 獲利可期

2019-12-08 22:43

第一類接觸／全國電三箭齊發 拚業績

2019-12-08 22:37

梁彥平專欄／跌深績優集團股 作帳行情有影

2019-12-08 22:45

從期貨看現貨／收復3均線 多頭再蹲馬步

2019-12-08 13:36

台嘉碩第4季營收有望再創新高 明年更看好

2019-12-09 09:57

隆大推三案 總銷58億

2019-12-08 22:32

亞獅康9日起 人工撮合

2019-12-08 22:43

期貨商論壇／環球晶期 後市俏

2019-12-08 22:44

宏璟建案完工 將進補

2019-12-08 22:32

一周盤前解析／營建、食品 短線焦點

2019-12-08 22:46

蘋概三王領軍 台股開盤上漲25.83點

2019-12-09 09:20

全國電總座林政勳 靠大數據找盲點

2019-12-08 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top