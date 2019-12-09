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旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25經濟日報 記者張瑞益／即時報導

記憶體大廠旺宏（2337）今（9）舉行公司創立30周年廠慶，董事長吳敏求除親自帶領外界及媒體參訪並回顧30周年點滴之外，也透露今年在接單方面樂觀，目前已接獲多家包括中國的華為、日、韓廠的5G基地台訂單，他並看好5G商機將在明（2020）及後年（2021）年達到高峰，旺宏未來營運也可望受惠。

旺宏今日舉行建廠30周年的廠慶，吳敏求在帶領媒體參訪公司，回顧自1989年以來，30周年建廠的點點滴滴，他也提到，早在20幾年前，當旺宏全公司人數僅有100多人時，當時他就已聘請一批專精統計學的專家，在收集產業上的各種大數據，除了有效提升產品品質，也在當時更能接近市場需求。

此外，吳敏求也說，目前5G基地台使用的NOR Flash，大約是1至2G的產品規格，全球能生產的廠商並不多，目前除了旺宏之外，還有美系二家廠商，因此，目前全球有在生產5G基地台的廠商，大約有八成以上都有向旺宏下訂單，吳敏求並透露，目前至少在手訂單就有中國的華為、日廠及韓廠等。

吳敏求表示，旺宏的產品在5G市場的優勢是品質相對穩定，他提到，由於5G的傳輸快、資訊流量大，且有很多5G基地台更在戶外，對相關零組件的品質要求更高，因此，目前只要客戶試單之後，下單量都會再增加。

對於未來5G商機的發展，吳敏求也表示，目前看來，今年已有不少廠商陸續受惠5G市場發展越來越蓬勃帶動，不過，他看好明年及後年的相關廠商的感受會更明顯，吳敏求預期，全球5G相關商機，將在2020及2021年達到最高峰，換言之，未來旺宏營運也將同步受惠。

今日旺宏廠慶，公司也準備一個超大型蛋糕，和所有旺宏同仁一起慶祝旺宏30歲生日，並有多項相當活動在今日進行。

旺宏5G

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