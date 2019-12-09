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美非農就業數據超預期 林昌興：多頭再上攻

2019-12-09 10:51經濟日報 記者高瑜君／即時報導

上周五（6日）的非農就業數據超乎預期的好，讓美股再度回到多頭的軌道，上周提到趨勢仍處於多方控盤，因此全球股市只有短暫回檔，本周應該又重回多方控盤的態勢，期貨分析師林昌興認為，操作方向有三：找低基期的A股切入、原油黃金拉回買以及避開反向與VIX。

林昌興指出，找低基期的A股切入，由於這一波的A50可說是回檔頗深，不但沒有創新高還在12月初連續測試底部，不過看到技術面上，上周五終於出現KD低檔黃金交叉並且指數站上月線，配合三大法人上周籌碼中，滬深300正2（00637L）買超53,295張，因此本周A股應該有機會展開反彈；此外除了大型股，上周三大法人也開始買進群益深中小（00643），對於短線來說，如果台股不想追高，A股是短線操作的好選擇。

原油黃金拉回買，除了股市外今年表現最亮眼的就是原物料，上周攻守互換的兩個商品就是原油和黃金，短線來說因為經濟復甦的因素原油又來到短線新高59美元，因此上周賣超原油的三大法人本周一定追買回來，不過原油越靠近60美元的區間高點就不建議往上追價，反之應該區間操作獲利了結。

另一方面當上周黃金回檔到本波起漲點時，就應該看準月線支撐，只要能夠守住底部不破並站上月線，黃金還是具有中長期的投資機會。

林昌興再次強調這一波的多頭走勢尚未結束，建議避開反向與VIX，因此投入過多的空方部位相對來說危險許多，只要美股沒有連續大跌，那麼目前大家最擔憂的就是月中的美中貿易協定帶來的不確定因素，短線只要川普採用迂迴戰術拖延時間，對於槓桿投資者（融資買進者）就相對不利，因此建議還是避開這類看空市場的商品為宜。

興哥TalkShow – ETF最前線單元

林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
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