蘋概三王領軍 台股開盤上漲25.83點

受到非農數據優於預期、美中協商樂觀，利多消息帶動上周五（6日）美股開高走高，四大指數全面走高近1%，蘋果股價再創新高，帶動今（9）日蘋概三王走揚，台股開盤上漲25.83點，開在11,635.47點。

由於非農就業人數跳增26.6萬人，大幅優於市場預期，且貿易談判部分也轉向樂觀，鷹派官員庫德洛表態協商溝通順利，中國政府亦宣布，豁免美國進口黃豆、豬肉等免稅配額，對談判再釋善意。

終場道瓊工業指數上漲337.27點，或1.21%，收在28015點；標普500指數上漲28.48點，或0.91%，收在3145.91點；Nasdaq指數上漲85.82點，或1.00%，收在8656.52 點；費半指數上漲26.55點，或1.56%，收在1724.21點。