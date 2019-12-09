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搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

蘋概三王領軍 台股開盤上漲25.83點

2019-12-09 09:20經濟日報 記者高瑜君／即時報導

受到非農數據優於預期、美中協商樂觀，利多消息帶動上周五（6日）美股開高走高，四大指數全面走高近1%，蘋果股價再創新高，帶動今（9）日蘋概三王走揚，台股開盤上漲25.83點，開在11,635.47點。

由於非農就業人數跳增26.6萬人，大幅優於市場預期，且貿易談判部分也轉向樂觀，鷹派官員庫德洛表態協商溝通順利，中國政府亦宣布，豁免美國進口黃豆、豬肉等免稅配額，對談判再釋善意。

終場道瓊工業指數上漲337.27點，或1.21%，收在28015點；標普500指數上漲28.48點，或0.91%，收在3145.91點；Nasdaq指數上漲85.82點，或1.00%，收在8656.52 點；費半指數上漲26.55點，或1.56%，收在1724.21點。

宏遠投顧副總陳國清指出，近幾周台股大盤修正或盤整，中大型股電子股及半導體股上漲、跌深電子股如：被動元件、散熱股反彈撐場，傳產股以水泥、生技股、金融股、奧運受惠股表現不錯，本周仍有上漲機會。上周中小型電子股出現跌深反彈，本周反彈格局或可延續，但上檔套牢籌碼多及淡季缺乏業績支撐，仍須擇優投資以及反彈逢高做汰弱留強或是停損停利的操作策略。上週生技股股價漲多修正，但日KD值已修正到低檔區，本周將有機會出現反彈或持續上漲格局。

台股開盤上漲25.83點。 圖／聯合報系資料照片
台股開盤上漲25.83點。 圖／聯合報系資料照片
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