國內上市櫃揭曉11月營收 聚焦5G、蘋概股

台股大盤本周維持在高檔震盪，收在11,609.64點，單周漲幅約1.05%。展望下周，除了美中貿易戰談判發展值得聚焦，國內上市櫃公司11月營收成長性，亦將成為支撐大盤維持強勢的重點之一。其中，法人指出蘋果概念股及5G概念股，或是半導體相關概念股等主流族群，營收變化皆受市場關注，影響盤勢甚深，倘若11月營收不佳，則股價修正機會大。

華南投顧董事長儲祥生表示，5G概念股是其中最需要觀察的部分，這些類股帶著大盤一路走，其本身也在整理，需要比較好的資金及題材往上走，股價漲代表還是有題材跟機會，倘若漲不動會有所影響。5G概念股中的重點觀察族群，法人點名，包括PA（砷化稼）、CCL（銅箔基板）、散熱等。

攤開5G概念股，列在PA族群中的類股包括穩懋（3105）、全新、宏捷科；CCL為台燿；散熱包括超眾（6230）、雙鴻、 泰碩、奇鋐、建準。

其中，PA族群表現亮眼，營收皆較去年成長逾50%，穩懋及全新，累計前11個月營收為歷年同期新高；宏捷科11月單月營收2.6億元，年增達110.5%，成長幅度最大。

另，還有包括蘋概股，以及半導體相關類股，也為盤面關注焦點。以蘋概股來看，本周由大立光及鴻海打頭陣，相繼創歷年同期單月營收新高。

鴻海11月合併營收6,026.46億元，為今年單月營收高點，月增1.13%，年增0.2%；大立光11月單月合併營收66.56億元，連兩個月營收維持66億規模，月增0.45%，年增66%。

此外，法人不約而同提到美中貿易戰，雙方能否在12月15日前簽屬第一階段貿易協定，為最重要觀察指標，美股向來連動台股，若美股持續強勢，台股下周可望挑戰衝上近三年高點11,668點。

台新投顧副總黃文清指出，目前觀察下來，美中雙方有持續在談、沒有破局，走勢看起來樂觀，市場也給予期待，是往正面方向走。