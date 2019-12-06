技術、籌碼雙優股 領軍再攻高點

受惠於美中貿易磋商傳出正面進展，加上外資喊進半導體股等利多題材，台股由多方重掌發球權，法人看好旺宏等具有線型、籌碼雙重優勢個股，將有機會扮演大盤上攻11,668點的領軍指標。

美中貿易協議多空訊息反覆干擾台股走勢，11月29日在外資大賣125億元下，指數長黑摜破月線，短空取得重大勝利，所幸美方再釋貿易協議幾近達成協議利多，讓力守10,500點的多方借力使力，重新攻上月線重要關卡，周線翻紅上漲120點。

台股高檔震盪，類股輪動格局不變，隨外資唱多半導體景氣將因5G相關基礎建設及手機，出現復甦態勢，並接連翻多記憶體、二線晶圓廠、封測等半導體股，搭配內資、集團衝刺年底最後作帳，吸引近日法人進場加碼相關個股，並拉抬指數展開大反攻。

根據統計，法人近五日買超逾4,000張，且5日、10日、20日均線呈現多頭排列的個股有15檔，包括旺宏、華邦電、永豐金、台積電、緯創、世界、仁寶、矽晶圓三雄等，多數本周股價漲幅遠優於大盤表現，最猛的系統電更高達28%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股現階段最大變數還是在於美中第一階段貿易協議能否在12月15日前達成，如果雙方談判順利，指數攻破11,668點高點可期，兼具籌碼及技術面優勢的個股，仍將成為短多優先卡位的主要標的。