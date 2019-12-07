美車市有憂 不利台系鏈

美國車市在車廠及經銷商於感恩節假期祭出更多購車折扣等利基中，帶動11月新車銷量持續增長，年底傳統銷售旺季效應可期，不過市場預估美國2019年及2020年新車銷量可能將連續二年衰退，在關稅議題及美國經濟成長趨緩疑慮未除前，市場對後市展望仍相對保守。

法人認為，國內與北美汽車市場高度相關的汽車零組件供應鏈，後續營運成長動能仍將持續受到美國車市影響。

日盛投顧指出，美國11月由於車廠及經銷商為持續去化舊車型庫存，在感恩節假期前祭出更多購車優惠及折扣，黑色星期五傳統銷售旺季帶動美國11月新車銷量繼續增長，根據相關機構預估，美國11月新車銷量經季節調整後的年率（SAAR）為1,750萬輛，另外，根據TrueCar統計，美國11月新車平均售價年增1.3%至35,623美元，單價較高的SUV等中大型車款持續獲市場青睞，在傳統銷售旺季效應帶動下，預期12月新車銷量將持續拉高。

法人指出，11月不含北美三大車廠飛雅特克萊斯勒、通用及福特的的總新車銷量年成長2.2%，銷售狀況明顯優於三大車廠；整體而言，11月除了日產外，其餘各大車廠皆繳出不差的銷售成績，若細觀銷售構成，不難發現美國消費者依舊偏好平均單價較高的SUV車款，另外混合動力車款銷量也持續在迅速增長中。

分析師認為，2019年以來，由於新車價格及貸款利率持續上揚，購車環境不友善壓抑需求增長，不過近期新車貸款利率持續下滑，提高消費者購車意願，加上目前低失業率及強勁的股市表現，將續帶動美國車市需求。

不過，根據相關機構調查，美國2019年新車銷量為1,710萬輛，雖然低於2018年的1,727萬輛，但仍將連續五年維持在1,700萬輛水準之上。