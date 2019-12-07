30公司將買22萬張庫藏股

台股昨（6）日震盪整理；觀察近期有群益證、華東、創見等二、三十家上市櫃公司啟動庫藏股機制，總計將買回逾22萬張股票，寄望藉由年底最後一波庫藏股行動，護持股價、為年底作帳暖身。

近來美中貿易協商再傳雜音，法人表示，現階段部分企業相繼發動庫藏股攻勢，期望藉此護持股價；另一方面，由於邁入年底，部分小股也可藉由實施庫藏股提振股價。

統計11月以來至今，宣布實施庫藏股且目前仍在實施期限內的上市櫃公司，計有二、三十家，總計將買回逾22萬張股票。