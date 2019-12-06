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東科前三季EPS 5.54元 全年獲利挑戰新高

2019-12-06 18:16經濟日報 記者張義宮／即時報導

音訊大廠東科-KY (5225)越南廠進入投產，明年第2季將以一條龍式產出，發揮大陸惠州廠一半產能的效益。東科在Sound Bar訂單強勁挹注，前三季每股純益 (EPS)5.54元、第3季單季的EPS 3.56元，都創下2012上市以新高，全年獲利再創新高可期。

東科表示，三大產品線Sound Bar、藍芽音箱及藍芽耳機為主，又以Sound Bar在營收佔比最大，高毛利產品比重提升，挹注獲利成長的利基。前十一個月營收99.48億元，年增16.6%，今年營收將可突破百億元大關。

對於明年的營運展望，東科認為，仍有美中貿易戰不確定因素，但景氣抱持保守以對。在Sound Bar、家庭劇院喇吧自10月外銷美國市場要課徵15%關稅，不利於從大陸出口。

東科為Sound Bar代工大廠，韓系客戶比重超過50％，主要代工Sound Bar及藍芽音箱，其他客戶包括日系客戶代工耳機及消費性品牌，以及陸系及美系客戶等。

今年8、9月東科營收創下12.14億元、13.5億元的新高，帶動第3季營收34.89億元、稅後純益2.18億元的歷年單季新高，主要成長動能來自韓系Sound Bar的出貨。第3季EPS 3.56元，也是單季獲利新猷。

因應美中貿易戰存在的不確定性，客戶要求前往大陸之外的地方設立生產新基地。東科強調，今年元月前往越南北部的海陽省設立生產據點，過程順利，已在11月成功試產，明年5、6月將可達到一條龍式的投產模式，產能可達現今惠州廠

的50%，以外銷美國市場為主，並可就近拓展東協市場。

東科指出，越南廠今後將具有塑膠射出、音箱、木工、喇吧等的產出，完成一條龍式的生產優勢，效益將可逐年顯示，作為外銷美國市場佔比近二成的新據點。

營收

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