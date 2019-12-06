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三王多空交戰 台股小漲14點收11,609

2019-12-06 13:50經濟日報 記者葉子菁／即時報導

美國總統川普再稱美中談判進展順利，美股道瓊指數小幅收漲，台股今（6）日在台積電（2330）跳空開高的帶動下，指數跳空開高站回11,600點關卡並緩步墊高，企圖挑戰前波高點，惟台積電盤中以316元再創新高價後，盤中獲利了結賣壓出籠，加上大立光鴻海等權值股同步翻黑，壓抑整體盤勢表現，指數盤中一度翻黑，不過終場仍以11,609.64點作收，小漲14.99點、漲幅0.13%，成交量1,096.14億元，周線翻紅。

美股震盪走高，由於市場觀望美中貿易協商發展，壓抑四大指數盤中一度全數翻黑；不過，美國總統川普與財政部長則接連表示，兩國談判步入正軌且順利，並透露副部長級官員於周四進行電話會議；加上公布工廠訂單與耐久財訂單皆小幅回升，帶動股市震盪收漲。

今日韓、港股開高走高，盤中分別走揚逾0.8%及0.6%，表現最為強勢；日股、台股則開高後收斂漲幅，盤中呈現小漲格局，陸股則開高後一度翻黑，指數震盪力守紅盤。

觀察台股台灣50成分股盤中表現，電子族群方面，台積電跳空開高，早盤一度達316元，再刷歷史新高，惟盤中獲利了結賣壓出籠，使得漲幅略為收斂，鴻海、大立光也紛紛開高走低，多在平盤上下震盪，壓抑整體指數表現，而日月光投控則一度大漲逾7%，盤中收斂漲勢至4.4%。

金融族群部分，表現小漲小跌，傳產族群則以統一、亞泥走揚逾1%表現最為亮眼。

其餘盤面焦點族群部分，受惠MOSFET需求增溫，尼克森11月業績表現亮眼，今日股價強攻漲停，也帶動同族群的富鼎一舉亮燈漲停，杰力、大中也分別走揚逾3%及逾2%。

統一投顧表示，近期美國官方動作頻頻，川普說詞反覆，皆可視為美中貿易談判的手段；而且中國官方態度較市場預期和緩，顯示美中雙方仍存有簽署第一階段協議的意願；此外，目前台股技術線型偏多，整體中多格局不變，建議逢拉回可進場佈局。

台積電台股鴻海大立光

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