黎方國：2020年台股區間在10,000~12,500點

被譽為預測2019台股最準的統一投顧董事長黎方國展望台股，預估2020年台股區間在10,000~12,500點，上半年的台股仍偏向樂觀，下半年謹慎觀察美國總統選情及全球資金寬鬆狀況；持續看好5G、蘋概股之外，傳產類股也看好水泥、工具機、汽車零組件及醫材等，對於太陽能、面板、塑化及金融股持謹慎觀察態度。

統一投顧運用四種方式預估明年台股高低點，最高可看到13,284點，最低可到9,567點；黎方國以「萬里無雲」形容明年上半年股市。

黎方國表示，2020年台股是利空已現、利多重見；以2020年全球資金增幅達23%，強力貨幣將使上半年的台股指數愈小不易。

不過，下半年進入美國總統大選階段，黎方國認為，投資人要非常謹慎關注選情變化，尤其是美國寬鬆貨幣措施是否出現大變化，在變數增多之下，下半年操作台股應非常謹慎。

iPhone明年3月及9月都有新機發表，黎方國表示，蘋果概念股還是可以留意，尤其是iPhone SE2規格已定，相關廠商的拉貨狀況值得關注。5G題材還是最熱門議題，半導體、PA、PCB、網通、散熱、被動元件及DRAM都是可繼續追蹤標的。

此外，中國大陸的十三五計畫進入最後一年，相關建設也需要趕工，對於水泥股的走勢可多加留意。