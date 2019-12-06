美股收高 台股開盤跳空上漲45點站回11,600點關卡

美國總統川普再稱美中談判進展順利，道瓊上漲28點，今（6）日在台積電（2330）跳空開高的帶動下，加權指數開盤也跳空上漲45.15點，以11,639.8點開出，在台積電盤中再刷新高下，推升指數緩步墊高，挑戰前波高點11,668.2點。

昨日美股震盪走高，由於市場觀望美中貿易協商發展，壓抑四大指數盤中一度全數翻黑；不過，美國總統川普與財政部長則接連表示，兩國談判步入正軌且順利，並透露副部長級官員於周四進行電話會議；加上公布工廠訂單與耐久財訂單皆小幅回升，相關正面訊息帶動整體股市震盪收高。

終場道瓊工業指數上漲28.01點，或0.10%，收在27,677點；標普500指數上漲4.66點，或0.15%，收在3,117.43點；那斯達克指數上漲 4.02點，或0.04%，收在8,570.70點；費半指數上漲6.20點，或0.36%，收在1,697.65點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超87.21億元。其中外資買超61.74億元，投信買超5.63億元，自營商買超19.85億元。資券變化方面，融資減0.97億元，融資餘額為1,410.2億元，融劵減1.53萬張，融券餘額為61.05萬張。外資台指期部位，多單加碼3,788口，淨多單部位48,740口。

統一投顧表示，近期美國官方動作頻頻，川普說詞反覆，皆可視為美中貿易談判的手段；而且中國官方態度較市場預期和緩，顯示美中雙方仍存有簽署第一階段協議的意願。

此外，目前台股技術線型偏多，整體中多格局不變，建議逢拉回應積極進場，操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。