親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

從事水電業被相親女生看不起 一曝老闆身分態度大翻轉

台積電開高一度衝上316元 再創歷史天價

2019-12-06 09:29經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台積電7奈米持續滿載，今（6）日股價再衝上歷史天價，早盤一度拉升至316元，飆出...
台積電7奈米持續滿載，今（6）日股價再衝上歷史天價，早盤一度拉升至316元，飆出歷史新高。 圖／聯合報系資料照片
分享

台積電（2330）先進製程持續領先，7奈米持續滿載，明年上半年5奈米量產，台積電ADR周四收漲2.3%，激勵今（6）日股價再衝上歷史天價，早盤以315元開高，一度拉升至316元，持續飆出歷史新高。

台積電明年資本支出約與今年的140~150億美元接近，研發中心預計明年第1季動工，2021年完工啟用，將支援3奈米以下及未來更先進技術研發；7奈米持續擴增產能，5奈米則預計明年上半年量產，市場更傳出拿到高通的大單，外資看好台積電毛利率、營利率可望逐季成長。

台積電10月合併營收1,060.4億元，月增3.8%，年增4.4%，創下歷史次高紀錄，連續三個月營收突破千億元；累計前十個月合併營收8,587.88億元，年增1.8%。

台積電在先前法說會中預估第4季合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增約0.2~0.22個百分點；換算成新台幣，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元。

台積電早盤以315元開出，上漲3元，一度拉升至316元，再創歷史新高價，盤中漲幅0.8%。

台積電

延伸閱讀

台積電ADR大漲2.3% 跟隨台股美股上揚

台積扶持台廠 三家獲獎

台積攻3奈米 蓋新研發中心

權證／台積電、國巨 押價外15%

相關新聞

5G+東奧+選舉年熱 台股2020年有望再創高

2019-12-06 08:17

電子權值股 帶頭反攻

2019-12-06 02:10

營收三增股 躍盤面亮點

2019-12-06 02:10

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:51

美股續揚 台股有望挑戰11600點

2019-12-06 09:15

就市論勢／食品紡織 前景看好

2019-12-05 23:44

外資喊生技股將跑輸大盤 下調智擎、東洋等目標價

2019-12-05 16:41

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:53

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買超87.63億

2019-12-05 15:03

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

2019-12-05 14:36

年終消費旺季 內需市場也熱鬧滾滾

2019-12-05 14:32

台股開高走高 收漲84.18點

2019-12-05 14:09

2020法人投資錦囊 股匯市新的一年將雙贏

2019-12-05 13:00

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:49

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:56

今年股價漲幅前十強出列！第一名狠漲486％

2019-12-05 10:31

美股收漲 法人：台股短線仍難脫高檔震盪

2019-12-05 09:06

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

今年股價漲幅前十強出列！第一名狠漲486％

2019-12-05 10:31

外資喊生技股將跑輸大盤 下調智擎、東洋等目標價

2019-12-05 16:41

明年記憶體將走出谷底／南亞科、華邦電領漲

2019-12-05 14:36

華新科產能利用率飆

2019-12-05 23:43

里昂跟進大摩 喊買台積電、聯電、世界先進

2019-12-05 10:20

台積電論壇開跑 半導體暖呼呼

2019-12-05 14:36

營收三增股 躍盤面亮點

2019-12-06 02:10

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

玉晶光搶單 鏡頭雙雄戰況加劇

2019-12-06 02:10

精測吞高通5G大單

2019-12-05 23:49

鴻海11月營收 創同期最佳

2019-12-06 01:20

大立光11月營收66.5億 連四月創新高

2019-12-06 02:10

大立光11月營收66.6億元月增0.5% 連四個月創新高

2019-12-05 15:33

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買超87.63億

2019-12-05 15:03

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

掛盤首日／超車聚陽 冠星開盤飆200元躍紡織股后

2019-12-05 14:36

GIS搶超音波指紋辨識商機

2019-12-05 23:43

電子權值股 帶頭反攻

2019-12-06 02:10

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

財經皓角／存股族注意 科技股ETF今年賺贏台灣50

2019-12-05 14:36

里昂喊買大立光 鏡頭概念股飆

2019-12-05 12:41

雙11進補 大江股價笑呵呵

2019-12-05 14:36

和碩處分立訊股 賺12億

2019-12-05 23:43

記憶體可望步出谷底 南亞科、華邦領漲

2019-12-05 11:45

法人喊買 聯亞續揚

2019-12-05 14:36

上月業績快報／台光電-3% 台燿+7%

2019-12-05 23:45

立積11月營收低於預期 明年首季成長引擎重啟

2019-12-05 11:29

台虹11月營收月增1.7% 台表科月減4%

2019-12-05 18:12

大聯大收購文曄 時間延長50日

2019-12-05 12:02

台光電11月營收22.36億元 歷年同期新高

2019-12-05 16:35

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

2019-12-05 14:36

松果11月營收創新高 銷售額也締新猷

2019-12-05 14:38

亞系外資首度納入追蹤 喊買大立光、目標價5,520元

2019-12-05 11:03

錸寶三利多 明年營運衝

2019-12-05 23:43

智原盤中出現反彈 股價漲近3%

2019-12-05 11:12

佳世達拓醫療器材版圖

2019-12-05 23:43

權證／台積電、國巨 押價外15%

2019-12-05 23:25

新普營收連四月創高

2019-12-05 23:49

里昂喊買大立光 目標價5,520

2019-12-06 02:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top