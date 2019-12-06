台積電開高一度衝上316元 再創歷史天價

台積電7奈米持續滿載，今（6）日股價再衝上歷史天價，早盤一度拉升至316元，飆出歷史新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台積電（2330）先進製程持續領先，7奈米持續滿載，明年上半年5奈米量產，台積電ADR周四收漲2.3%，激勵今（6）日股價再衝上歷史天價，早盤以315元開高，一度拉升至316元，持續飆出歷史新高。

台積電明年資本支出約與今年的140~150億美元接近，研發中心預計明年第1季動工，2021年完工啟用，將支援3奈米以下及未來更先進技術研發；7奈米持續擴增產能，5奈米則預計明年上半年量產，市場更傳出拿到高通的大單，外資看好台積電毛利率、營利率可望逐季成長。

台積電10月合併營收1,060.4億元，月增3.8%，年增4.4%，創下歷史次高紀錄，連續三個月營收突破千億元；累計前十個月合併營收8,587.88億元，年增1.8%。

台積電在先前法說會中預估第4季合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增約0.2~0.22個百分點；換算成新台幣，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元。

台積電早盤以315元開出，上漲3元，一度拉升至316元，再創歷史新高價，盤中漲幅0.8%。