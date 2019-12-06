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5G+東奧+選舉年熱 台股2020年有望再創高

2019-12-06 08:17經濟日報 記者王皓正／即時報導

2019年台股在資金湧入、權值股帶動衝關下，指數創下30年來新高水準，展望2020年，台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示，美中貿易戰轉為持久戰，邊打邊談，但對股市衝擊性已經降低，另外，總體經濟數據在2020上半年將出現短線高點，台股企業獲利將恢復正成長，加上美、歐、日央行維持寬鬆，有助資金行情底部承接，配合5G商機爆發，以及2020東京奧運及選舉年將屆等利多，台股2020年有望再創高，而在5G加速發展下，科技股仍將是2020年投資主軸。

沈建宏指出，2020年資金行情將延續，Fed擴表至少延續至2020年6月，ECB及BOJ購債未設定時間表，2020年將維持寬鬆，也將帶動經濟回溫，預估ISM指數回升至2020年第2季。

在美中貿易戰方面，最大的衝擊已過去，美中雙方邊打邊談成常態，對股市影響性遞減，台灣反而是受惠者，因為美中貿易戰加速供應鏈移動至台灣供應鏈，台股科技業2020獲利成長性值得期待。

沈建宏指出，就產業趨勢分析，5G將帶來下一波科技創新商機，基於下述四個走向：一、先進製程與軍備競賽，擴大5G需求；二、由於5G規格的換機需求，進一步帶動材料與零組件的出貨；三、5G所產生的高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展；四、5G發展使IoT與ADAS等科技成為真實。

美中貿易戰，台廠居於關鍵與受惠位置，半導體產業尤其受惠，投資人應緊抓2000年網路泡沫化之後新一波的科技創新商機。

沈建宏指出，加權指數技術面10年線已上升到9,000點，歷經諸多利空測試，10,000~10,500點具有強勁支撐，拉回找買點。

2020年布局四方向：一、5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；二、半導體庫存去化，製程提升，加上美中貿易戰影響，半導體供應鏈景氣轉趨復甦；三、傳產看個別子產業與季節性波動操作；四、震盪盤勢中，加上可分次配息，台股高股息殖利率個股評價可望獲得提升。

5G台股貿易戰

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