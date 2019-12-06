貿易戰觀望 新興債市反彈前搶便宜

美中貿易協商持續進行，市場處於觀望氣氛，新興市場政經形勢較多變化，但利空多為短期。

富蘭克林華美投信表示，近期巴西央行總裁與經濟部長皆發言不擔心里拉匯價，提高市場投機心理，不過就長期來看，摩根士丹利證券將巴西里拉列為2020年新興國家的首選貨幣之一，雖預期短期巴西里拉走勢仍有波段性調節，然而經濟成長加速預期、財政改革前景，將有利於巴西的中長期表現，有助新興債市反彈前搶便宜。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，巴西里拉將為明年新興國家的首選貨幣之一，除了經濟驚奇指數顯示經濟已觸底反彈，將伴隨有改革題材的助益，此外，估計巴西央行於2020年初還有再降息的機會，隨著整體新興國家2020年之年經濟成長率將較2019年加速，且與成熟國家經濟成長差距將擴大，相對看好新興市場的表現願景。

目前整體新興國家貨幣便宜的程度與金融海嘯後相當，各區域中又以拉美貨幣最便宜，而中長期來說，貿易戰和緩有助帶動新興市場投資氣氛，提振整體新興匯市。張瑞明表示，本基金配置重點的巴西債市具備經濟復甦及稅改願景題材，惟仍須留意政經情勢變化引發波動風險，建議投資人宜把握資產分散配置原則，趁現階段以分批低接策略布局，納入長線多元收益來源。

根據摩根大通數據統計至10月底，整體新興國家當地貨幣債市大致持穩，各主要國家的殖利率維持在5~7%之間居多，評估市場面上，阿根廷有待新政府12月就職後，財政政策及償債計畫會有較明確的方向：巴西國會已通過年改法案，未來仍須留意稅改進度，也預期巴西改革動能與經濟成長加速帶來的匯市空間；印尼的經常帳可望改善，債市資金流入預期續強，根據美銀美林證券評估，印尼亦為明年相對看好的當地貨幣債市之一。

張瑞明表示，新興國家債市整體評價中性偏正面，惟風險評估上，未來須持續關注全球經濟成長動能、貿易戰、油價波動、美國聯準會後續的利率政策，以及新興市場的其他匯率波動風險，以利觀察新興當地債之走勢變化。