親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

曾讓日本女主播忍不住哭了...台灣志工團趕下雪冰封前又去宮城

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

貿易戰觀望 新興債市反彈前搶便宜

2019-12-06 07:56經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

美中貿易協商持續進行，市場處於觀望氣氛，新興市場政經形勢較多變化，但利空多為短期。

富蘭克林華美投信表示，近期巴西央行總裁與經濟部長皆發言不擔心里拉匯價，提高市場投機心理，不過就長期來看，摩根士丹利證券將巴西里拉列為2020年新興國家的首選貨幣之一，雖預期短期巴西里拉走勢仍有波段性調節，然而經濟成長加速預期、財政改革前景，將有利於巴西的中長期表現，有助新興債市反彈前搶便宜。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，巴西里拉將為明年新興國家的首選貨幣之一，除了經濟驚奇指數顯示經濟已觸底反彈，將伴隨有改革題材的助益，此外，估計巴西央行於2020年初還有再降息的機會，隨著整體新興國家2020年之年經濟成長率將較2019年加速，且與成熟國家經濟成長差距將擴大，相對看好新興市場的表現願景。

目前整體新興國家貨幣便宜的程度與金融海嘯後相當，各區域中又以拉美貨幣最便宜，而中長期來說，貿易戰和緩有助帶動新興市場投資氣氛，提振整體新興匯市。張瑞明表示，本基金配置重點的巴西債市具備經濟復甦及稅改願景題材，惟仍須留意政經情勢變化引發波動風險，建議投資人宜把握資產分散配置原則，趁現階段以分批低接策略布局，納入長線多元收益來源。

根據摩根大通數據統計至10月底，整體新興國家當地貨幣債市大致持穩，各主要國家的殖利率維持在5~7%之間居多，評估市場面上，阿根廷有待新政府12月就職後，財政政策及償債計畫會有較明確的方向：巴西國會已通過年改法案，未來仍須留意稅改進度，也預期巴西改革動能與經濟成長加速帶來的匯市空間；印尼的經常帳可望改善，債市資金流入預期續強，根據美銀美林證券評估，印尼亦為明年相對看好的當地貨幣債市之一。

張瑞明表示，新興國家債市整體評價中性偏正面，惟風險評估上，未來須持續關注全球經濟成長動能、貿易戰、油價波動、美國聯準會後續的利率政策，以及新興市場的其他匯率波動風險，以利觀察新興當地債之走勢變化。

巴西債市新興市場

延伸閱讀

穩懋、昇陽半導體閃開貿易戰 有助出貨

降低貿易戰衝擊 東南亞政府強化區域經濟因應

貿易戰下 陸IC進口冷、出口熱

大選年、貿易戰影響 瑞銀：77％台富人增持股...

相關新聞

營收三增股 躍盤面亮點

2019-12-06 02:10

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:51

就市論勢／食品紡織 前景看好

2019-12-05 23:44

外資喊生技股將跑輸大盤 下調智擎、東洋等目標價

2019-12-05 16:41

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:53

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買超87.63億

2019-12-05 15:03

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

2019-12-05 14:36

年終消費旺季 內需市場也熱鬧滾滾

2019-12-05 14:32

台股開高走高 收漲84.18點

2019-12-05 14:09

2020法人投資錦囊 股匯市新的一年將雙贏

2019-12-05 13:00

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:49

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:56

今年股價漲幅前十強出列！第一名狠漲486％

2019-12-05 10:31

美股收漲 法人：台股短線仍難脫高檔震盪

2019-12-05 09:06

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

今年股價漲幅前十強出列！第一名狠漲486％

2019-12-05 10:31

外資喊生技股將跑輸大盤 下調智擎、東洋等目標價

2019-12-05 16:41

明年記憶體將走出谷底／南亞科、華邦電領漲

2019-12-05 14:36

里昂跟進大摩 喊買台積電、聯電、世界先進

2019-12-05 10:20

台積電論壇開跑 半導體暖呼呼

2019-12-05 14:36

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

華新科產能利用率飆

2019-12-05 23:43

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買超87.63億

2019-12-05 15:03

大立光11月營收66.6億元月增0.5% 連四個月創新高

2019-12-05 15:33

掛盤首日／超車聚陽 冠星開盤飆200元躍紡織股后

2019-12-05 14:36

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

營收三增股 躍盤面亮點

2019-12-06 02:10

玉晶光搶單 鏡頭雙雄戰況加劇

2019-12-06 02:10

鴻海11月營收 創同期最佳

2019-12-06 01:20

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

里昂喊買大立光 鏡頭概念股飆

2019-12-05 12:41

精測吞高通5G大單

2019-12-05 23:49

雙11進補 大江股價笑呵呵

2019-12-05 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top