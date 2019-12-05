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國銀前十月大賺3149億元 顧立雄估今年獲利創新高

2019-12-05 18:20經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤／攝影
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對於今年國銀獲利，金管會主委顧立雄信心滿滿，他今（5）日在一場頒獎典禮受訪時表示，國銀今年應該會創下歷史新高！據金管會最新統計資料，前十月稅前盈餘3,149億元，年成長7.4%，相距2018年全年賺3,342億元，剩二個月時間只差193億元的差距。其中前十月國際金融業務分行（OBU）表現最佳，獲利大增27.7%。

金管會今（5）日公布本國銀行最新營運概況，到10月底止，國銀稅前盈餘3,149億元，比去年同期增加7.4%，已是歷年同期新高，預估全年可望挑戰去年創下的歷史新高3,342億元。

同時根據金管會資料，今年來國銀獲利一直呈現成長態勢，受美中貿易戰影響，7月單月獲利雖曾比去年同期衰退7.6%，但8月單月獲利立即轉正，且大增11.7%，之後也都連續成長，10月月增率再達6.2%，單月稅前盈餘達到285.7億元，因此距離去年全年歷史新高獲利紀錄只剩193億元差距，剩下二個月時間應輕鬆達成。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年10月底止，本國銀行放款總餘額29兆6,146億元，較上月底增加815億元；逾放金額為697億元，較上月底少10億元。逾期放款比率為0.24%，與上月底相同，較去年同期0.26%減少0.02個百分點。

金管會並表示，今年10月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為589.24%，較上月底577.05%增加12.19個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健；金管會將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

在獲利表現方面，今年前十個月國銀稅前盈餘持續成長，表現最突出的是OBU，今年前十月稅前盈餘有851億元，比去年同期增27.7%。主要是投資收益與利息淨收益增加所致，投資收益增加主要是OBU持有的金融資產投資評價增加。至於中國大陸分行10月較去年成長18%居次，銀行局表示是因為9月提呆帳準備比較多，10月比較少的原因。海外分行單月較上月衰退的原因，則因海外有銀行增提呆帳費用準備，但沒有集中特定區域。

金管會金融業顧立雄

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