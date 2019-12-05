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台新投顧副總黃文清：12月行情可望再寫29年新高

2019-12-05 17:02經濟日報 記者周克威／即時報導

台新投顧副總黃文清表示，台股外資自9月以來強勢回補，今年全年買超一度突破2,000億元，大盤雖自11月初寫下11,668點的29年反彈新高後，中下旬起呈高檔震盪的格局。

展望12月行情，若資金可在電子、金融、傳產族群間健康輪動，加上年底集團作帳行情，有機會帶動指數突破11,668點、再寫29年來反彈新高，其中，觀察焦點，在12月15日的美中貿易談判第一階段協議能否順利簽訂時，就更易推動行情走勢。

在類股方面，除了集團、投信作帳外，在電子、金融、傳產等族群中，基期較低的個股，包括MINI LED、伺服器、塑化、工具機、航太、金融、證券等，都有機會表態。

台股金可航太

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