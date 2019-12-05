大立光11月營收66.6億元月增0.5% 連四個月創新高

用LINE傳送

用LINE傳送

大立光電（3008）自行結算11月合併營收66.6億元，月增0.5%，連四個月創新高，累計今年前11個月合併營收556.67億元，年增19%。

台股今日在大立光走高衝高下，終場大漲84點，大立光大漲逾7%，終場收4,710元，上漲310元，成交量增至1,185張，為10月初以來當日最大量。