親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

大立光11月營收66.6億元月增0.5% 連四個月創新高

2019-12-05 15:33經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

大立光電（3008）自行結算11月合併營收66.6億元，月增0.5%，連四個月創新高，累計今年前11個月合併營收556.67億元，年增19%。

台股今日在大立光走高衝高下，終場大漲84點，大立光大漲逾7%，終場收4,710元，上漲310元，成交量增至1,185張，為10月初以來當日最大量。

大立光營收

延伸閱讀

蘋概三王齊揚台股收漲84.18點 三大法人買...

台股11600點得而復失 短線恐箱型整理

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

里昂喊買大立光 鏡頭概念股飆

相關新聞

年終消費旺季 內需市場也熱鬧滾滾

2019-12-05 14:32

2020法人投資錦囊 股匯市新的一年將雙贏

2019-12-05 13:00

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:56

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:49

確保供貨 高通晶片由台積電、三星雙軌代工

2019-12-05 14:38

三星新摺疊機明年平價搶市 台供應鏈吃補

2019-12-05 14:38

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

投信明年展望：台股再戰新高 科技股當主軸

2019-12-05 14:36

台股開高走高 收漲84.18點

2019-12-05 14:09

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

美股收漲 法人：台股短線仍難脫高檔震盪

2019-12-05 09:06

台積鉅額交易 爆萬張大量

2019-12-05 00:49

聯電、世界 大摩喊加碼

2019-12-05 00:49

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

金融資產種類 牽動財報

2019-12-04 23:26

統一證申請兩檔ETN認可

2019-12-04 23:26

就市論勢／雲端伺服器、5G 前景亮

2019-12-04 23:22

漲價概念股 短線熱點

2019-12-04 22:50

櫃買中小股 活跳跳

2019-12-04 22:49

國泰證 奪兩項金炬獎

2019-12-04 22:49

富邦VIX漲 買訊浮現再進場

2019-12-04 22:49

永豐金黃蔭基：明年上半年股匯雙漲 Q2上看12,300點

2019-12-04 16:38

台股收跌21.11點 三大法人賣超35.64億

2019-12-04 15:16

11月營收雙升 14尖兵出列

2019-12-04 14:36

元太奔紅 守半年線

2019-12-04 14:36

股匯雙殺 大盤拉尾盤守11500點

2019-12-04 14:36

昔日千元股王...益通連六月營收掛零 下月下櫃

2019-12-04 14:36

被動元件族 3雄迎春燕

2019-12-04 14:36

5G順風車 2族補漲行情火

2019-12-04 14:36

美股恐慌情緒再起 富邦VIX爆量飆

2019-12-04 14:36

台積電、鴻海跌勢收斂 台股小跌21點收11,510

2019-12-04 13:50

經濟解析／太陽能股王落日 益通走到這一步的三大原因

2019-12-04 12:47

冠星-KY明日以158元掛牌 聚陽逆勢揚

2019-12-04 12:01

富邦VIX買點到？兩訊號浮現效率更高

2019-12-04 10:44

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積鉅額交易 爆萬張大量

2019-12-05 00:49

華新科砸11.4億元 取得中壢區工業用地不動產

2019-12-04 20:22

下檔頸線11,400點支撐強 台股多頭力守防線

2019-12-04 16:44

廣達 今年EPS估4.28元

2019-12-04 23:23

漲價概念股 短線熱點

2019-12-04 20:25

聯電、世界 大摩喊加碼

2019-12-05 00:49

漲價概念股 短線熱點

2019-12-04 22:50

三星衝5G手機 供應鏈補

2019-12-04 23:24

鴻海 搶進智慧農業

2019-12-04 23:24

永豐金黃蔭基：明年上半年股匯雙漲 Q2上看12,300點

2019-12-04 16:38

百德現增 國發基金入股

2019-12-04 23:25

冠星-KY即將掛牌上市 每股158元

2019-12-04 18:10

台股：盤後外資買盤進場 明日上演11,500點保衛戰

2019-12-04 23:31

櫃買中小股 活跳跳

2019-12-04 22:49

里昂跟進大摩 喊買台積電、聯電、世界先進

2019-12-05 10:20

慧洋 前11月每股賺3.25元

2019-12-04 23:26

全新業績回檔 11月營收月減12%

2019-12-04 18:08

遠百轉投資 SOGO新竹店周年慶業績飆

2019-12-04 23:25

盤勢跌宕 矽晶圓股挾轉機逆勢走高

2019-12-04 16:55

美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

2019-12-05 11:59

富喬買5,000張庫藏

2019-12-04 23:24

上月業績／全新-12% 明年前景佳

2019-12-04 23:24

前股王益通落幕 大立光寶座屹立不搖

2019-12-04 19:50

美股收漲 法人：台股短線仍難脫高檔震盪

2019-12-05 09:06

夏普商用業績 拚占50%

2019-12-04 23:24

金融資產種類 牽動財報

2019-12-04 23:26

宏達電 打造MR解剖教室

2019-12-04 23:24

上月業績／亞泰+9.3% 獲客戶追單

2019-12-04 23:25

富喬5日起買庫藏股 預計買回5,000張

2019-12-04 17:18

牧德11月營收1.35億 月減21.64%

2019-12-04 16:04

遠傳IoT血糖機 醫療展亮相

2019-12-04 23:23

上月業績／晶睿-13% 探16月低點

2019-12-04 23:24

明揚訂單滿手 出貨衝高

2019-12-04 23:25

富邦VIX漲 買訊浮現再進場

2019-12-04 22:49

台股站上所有均線 盤中輕觸11,600關

2019-12-05 14:36

就市論勢／雲端伺服器、5G 前景亮

2019-12-04 23:22

網家鮮食新品 雙12開賣

2019-12-04 23:27

全民權證／緯穎 選逾二個月

2019-12-04 23:34

冠星-KY掛牌開盤衝上200元 超車聚陽奪紡織股后

2019-12-05 09:38

全民權證／台積電 二檔放閃

2019-12-04 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top