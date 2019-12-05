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杏輝 聚焦大健康保養商機

2019-12-05 12:49經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

杏輝醫藥集團 （1734）今（5）日展出內容包括台灣杏輝的一系列健康食品、杏國研發中之治療胰臟癌新藥SB05 PC（EndoTAG®-1）優勢，以及大陸子公司杏輝天力在天然植提的創新開發。

杏輝集團揭櫫新藥、天然植提及藥食製劑之營運三箭戰略，全面挺進全球市場，近年成果陸續展現。子公司杏國SB05PC治療胰臟癌二線用藥之全球三期人體臨床試驗已收案169人，符合預期進度；至於中國大陸所執行的一線用藥三期臨床試驗也將展開，目前已有數家國外廠商積極爭取授權，杏國也尚在評估中。

子公司杏輝天力近年展現高研發能量，研發成果積極佈局全球專利，並發表在國際期刊十多篇，讓旗下發展之天然植提原料成為專利保護的獨家品牌原料，累積高研發能量，近年天力遠征歐美日積極參與國際大型重要展覽，如美國拉斯維加斯國際醫藥及保健食品原料展（SupplySide West）、日本保健食品原料展（HI JAPAN）等，目前已傳捷報，訂單陸續到位。

而台灣母公司杏輝以大健康產業布局，除了開發因應人口老化及現代生活壓力下產生的各種疾病之治療用藥，解決病痛或改善生活品質。

基於｢預防重於治療｣的理念，集團更長期致力於研發各種強化大腦健康、肌肉能量及提升免疫力的天然提取原料與健康食品。

保健食品

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