里昂喊買大立光 鏡頭概念股飆

里昂證券報告連發，今（5）日不僅出具8吋晶圓大報告，還搶在股王大立光（3008）發營收前夕，將大立光納入追蹤給予「買進」評級，目標價5,520元；受此利多激勵，大立光股價開高走高，午盤左右飆漲6%，拉動玉晶光等「鏡頭概念股」噴發。

里昂表示，大立光今年華為和三星訂單增加，營收比重分別由去年的6%、0%，提高到11%、2%，在未來華為和韓廠鏡頭升級及加大出貨下，大立光整體市占與平均售價（ASP）表現有望趨於穩定。

里昂統計，大立光客戶多元化，今年蘋果營收比重從41%降到34%，估計未來非蘋機種表現持續領先，今、明、後年蘋果營收比重預估複合成長17%，華為的增速更高、挑戰30%；三星營收比重則預期為1.6%、2.4%、4%，增速也高於蘋果。

里昂指出，由於蘋概股已陷入殺價競爭，大立光華為和三星供貨比重增加，將同步帶動大立光平均售價和獲利能力。

以華為來說，積極採用的潛望鏡鏡頭和微型鏡頭，毛利率都比一般鏡頭來得高，貢獻毛利勢隨營收成長。

就蘋果來看，里昂預期，明年新款iPhone有機會採用四鏡頭或7P鏡頭，搭載5G傳輸技術，市場普遍看好機種熱銷，因此有利大立光。

里昂分析，從產品組合看，7P鏡頭應是大立光後市成長的最大動力。該券商預估，今、明、後年手機採用7P鏡頭的滲透率，將從9%提高到25%、35%，同時考量7P鏡頭會搭配4,000萬、6,400萬與1.08億高畫素鏡頭，拉高透光率，平均售價比6P增加35-45%，貢獻更多獲利。