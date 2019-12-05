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亞系外資首度納入追蹤個股 喊買智伸科、目標價238元

2019-12-05 12:13經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

汽車動力暨安全零組件廠智伸科（4551）11月合併營收4.6億元，年增13.72％，創歷史單月新高，已連續八個月單月營收年增率達雙位數，亞系外資最新報告首度將智伸科納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看238元；今（5）日股價開高站上5日線及月線，盤中漲幅3.7%。

亞系外資表示，智伸科搭上提高燃油經濟性、和降低氣體排放的潮流趨勢，是燃料結構經濟趨勢的受惠者，已供貨缸內直噴引擎（GDI）零件給Bosch、Continental、Delphi等大廠，另外，收購Sixxon Precision Machinery效益預計可自明年起顯現，加上毛利率向上，決定將智伸科納入追蹤個股。

亞系外資指出，在產品組合改善、嚴格控制營運支出之下，預估智伸科毛利率、營業利益率在2019~2021年將分別達28.1~30.2%、18.4~20.3%，創下新高。

另外，預期GDI在 2019~2021年的年複合成長率將達18%，加上收購Sixxon Precision Machinery效益顯現，預估智伸科明年營收及獲利將分別成長64%及80%。

亞系外資表示，預估二家公司合併後，智伸科毛利率將從2018年22.9%、2019年達28.3%、2020年提高至30%、2021年達30.4%，預估2019~2021年每股盈餘年複合成長率將達30%。

智伸科11月合併營收4.6億元，年增13.72％，累計前十一月合併營收45.69億元，年增12.8%，展望第4季，智伸科維持審慎樂觀看法。

受惠目前汽車產業加速燃油效率與引擎效能提升、自動駕駛、電動車等研發技術進程，相關零組件產品出貨仍持續貢獻汽車事業營收，維持健康成長的基礎。

智伸科今日以182元開出，上漲6.5元，一度拉升至186.5元，盤中漲幅3.7%。

智伸科

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