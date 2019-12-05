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大江11月營收回升 盤中股價漲近3%

2019-12-05 12:07經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

大江（8436）公告11月營收7.97億元，較上月成長10.8%，主要受雙11拉貨帶動營收成長；大江股價今（5）日在營收激勵下，盤中來到323元，漲幅近3%。

大江營收自8月以來持續回升，顯示中國需求回暖。法人表示，大江受惠雙十一旺季，加上公司積極推廣新產品，第4季營收可望好過第3季，獲利率也有機會回升，但因去年第4季基期較高，與去年同期相較仍將面臨衰退。

大江今年以來面臨營運逆風，尤其第3季獲利表現不如預期，使得股價在低檔盤旋。

法人表示，大江受中國地區銷售受到政府整頓保健食品產業影響，回溫速度緩慢，面膜產品出貨亦有所趨緩，加上受到人民幣弱勢、產能利用率偏低導致上季財報不如預期。預估今年公司營收年增30%的目標恐難達陣，今年營收成長幅度估近兩成。

不過，大江營收自8月落底後，逐月回升，有走出低迷的態勢。公司公告11月營收7.97億元，年減13.82%，月增10.8%，累計1~11月營收為87.53億元，較去年同期成長22.75%。

法人表示，大江第4季在雙11、雙12檔期帶動下，業績持續自谷底攀升，預估大江今年每股盈餘仍可望有17元的表現，不過，明年能見度較低，主要還是要看中國市場的變化。

從長線來看，中國政府近期已開始規劃未來三年新的保健品詳細規範，若法規確立，長線有利於優質的大型廠商。

營收大江

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