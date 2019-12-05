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亞系外資首度納入追蹤 喊買大立光、目標價5,520元

2019-12-05 11:03經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

股王大立光（3008）今（5）日下午將公告11月營收，亞系外資最新報告首度將大立光納入追蹤個股，預估2019~2021年每股盈餘年複合成長率將達21%，給予買進評等，目標價上看5,520元。

亞系外資表示，受惠於iPhone需求復甦、華為高階鏡頭、打進三星鏡頭供應鏈、7P鏡頭滲透率提升等多重成長動能，預估大立光2019~2021年營收年複合成長率達17%，在產品組合轉佳下，預估毛利率也將逐年提高，從今年68.1%、2020年達69.3%、2021年進一步推升至69.5%。

亞系外資指出，大立光7P鏡頭滲透率也將提高，預估今年滲透率9%、明年增達25%、2021年達39%，將是大立光重要成長動能，另外，8P鏡頭也將開始生產。

亞系外資預估，大立光2019~2021年營收年複合成長率17%，另外，每股盈餘

將分別成長19%、27%、14%，亞系外資首次將大立光納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看5,520元。

大立光累計今年前 3 季營收423.88億元，毛利率68.15%，稅後純益201.7億元，每股純益150.37 元；今年10月營收66.26 億元，再創歷史新高，連續 3 個月創高，對11 月營運樂觀看待，預估 11 月營收即使較 10 月下滑，幅度也不會太大。

大立光今日以4,455元開高走高，一度拉升至4,640元，再站上5日線及月線，盤中漲幅5.56%，漲勢在蘋概三王中最強，台積電及鴻海也都是上漲攻勢。

大立光營收

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