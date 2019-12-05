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里昂跟進大摩 喊買台積電、聯電、世界先進

2019-12-05 10:20經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

繼摩根士丹利看好台積電產能外溢，喊買聯電（2303）、世界兩大概念股；里昂證券今（5）日出具「8吋晶圓產能危機」報告，也預測5G等拉動8吋晶圓供給吃緊，升評喊買聯電和世界，評級雙雙拉上「買進」，另外，台積電目標價也維持領先眾家外資的362元，在市場中僅次於花旗的375元。

里昂此次將聯電從「優於大盤」升到「買進」，世界「賣出」升為「買進」，目標價分別由15.6元調到17.8元、52元升上95元。

里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示，近期受惠半導體需求增加，亞洲8吋晶圓產能已逼近滿載，但明年四大關鍵需求還沒投入，包括超薄型屏下指紋辨識、5G手機拉貨、PMIC／CIS升級、以及中國加速去美化，晶圓產能將供不應求。

上述需求以5G和去美化最為市場熟知，超薄型屏下指數辨識與PMIC／CIS升級相對不受關注，而里昂點名為關鍵，主要預期晶片規格和需求增加，會消耗更多8吋產能。

侯明孝指出，以超薄型屏下指紋辨識來說，晶片規格約比鏡頭式增加五到十倍，每顆晶片所耗用的8吋晶圓產能將多出50-60k／wpm；5G手機帶動PMIC內容升級，也會使手機用8吋晶圓產能增加，部分晶圓廠近期產能便明顯轉緊，供不應求甚至超越7奈米單晶片。

CIS升級部分，支援手機三鏡頭和四鏡頭，里昂預估，在今、明、後年四鏡頭滲透率有望從4%增加到15%、25%下，晶圓廠產能也必須大幅擴充。

侯明孝進一步說，8吋晶圓產能在去年年初也曾經吃緊，其後半導體景氣受貿易戰影響下滑，但這次會非常不一樣，因為有四項跡象反映產能將一路緊繃。

包括系統型客戶宏觀調控晶圓產能、三星產能逼近滿載、台積電供應缺口翻倍，同時車電和自動化的長線需求尚未導入，裏頭三星產能領先滿載、台積電供應缺口不斷擴大等，都是前所未見，可預期8吋產能轉緊不會快速緩解。

里昂認為，台積電、聯電、世界將是受惠新趨勢的三大台廠，其中，聯電另外出具個股報告，以「十年一遇的大機會」為主標，強調聯電最好的布局機會來了。

據外資預估，聯電今年每股純益（EPS）雖僅比去年略為增長、落在0.69元，但明、後年將躍升到1.31元、1.76元，增幅超過一倍；世界先進則推估從3.55元增加到4.74元、5.29元，也有近五成的幅度。

外資預測，5G等需求將拉動8吋晶圓產能吃緊，喊買台積電、聯電、世界先進。報系資料...
外資預測，5G等需求將拉動8吋晶圓產能吃緊，喊買台積電、聯電、世界先進。報系資料照
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