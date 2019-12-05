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冠星-KY展開上市蜜月 開盤漲幅26.58%擠下聚陽

2019-12-05 10:11經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

運動服飾短纖布料供應商冠星-KY（4439）今（5）日以每股158元掛牌上市，一開盤就跳空以200元開出，漲幅達26.58%，一舉擠下聚陽奪下紡織股后地位，蜜月行情順利展開。

冠星去年EPS 11.45元，累計今年前三季營收58.08億元，稅後純益3.62億元，EPS13.2元，營收及獲利都已超越去年全年。

冠星-KY上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格262元，競拍得標加權平均價格184.06元，約為競拍底價138.6元的1.33倍；公開申購價158元，總計吸引超過8萬人參與申購，申購過程中凍結逾129億元的資金，中籤率1.15%。

冠星為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾指定布料供應商，今年8月成功切入全球最大運動品牌商Nike供應鏈，最快將在明年上半年開始出貨；今年設立越南新廠，預計2020年投產，加深在東南亞的布局。

冠星今日以200元開盤，一度拉升至202.5元，盤中漲幅25.63%；聚陽今日以155.5元上漲開出，但早盤翻黑一度下滑至153元，盤中跌幅0.64%，紡織股后換人做。

聚陽

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