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營運展望樂觀 股王大立光帶頭拉過月線

2019-12-05 10:10經濟日報 記者呂安涔／台北即時報導

股王大立光（3008）強漲逾4%，直接拉過月線，劍指11月高點4,790元。本報...
股王大立光（3008）強漲逾4%，直接拉過月線，劍指11月高點4,790元。本報資料照片
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受到中美貿易戰可能簽署第一階段協議影響，大盤走勢樂觀，股王大立光（3008）強漲逾4%，直接拉過月線，劍指11月高點4,790元。

大立光今年走勢頗具戲劇性，自1月最低點2,880，大漲至5月最高點4,900元。目前受到總體經濟以及iPhone、華為手機銷售預估而使股價略有變化，不過，因iPhone11的不預期熱銷、三鏡頭等趨勢下，大立光今年EPS超過200元，創歷史新高，也因此，扣除高盛異常的賣出報告外，其他內外資券商目標價普遍在5,200元以上，距目前的價位仍有10%以上的獲利空間。

大立光三鏡頭

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