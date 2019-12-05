冠星-KY掛牌開盤衝上200元 超車聚陽奪紡織股后

冠星-KY（4439）今（5）日以每股158元掛牌上市，開盤以200元開出，早盤一度來到202.5元，漲幅近三成，股價超車聚陽，掛牌首日就奪紡織股后寶座。

冠星-KY董事長林錦茂表示，冠星今年主要以提升產品毛利率和平均單價為主要目標，但營收仍會有雙位數的成長幅度。另，Nike訂單可望在明年4月開始貢獻營收。

冠星-KY挾著高獲利表現來勢洶洶，該公司近年來營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為57.7億元，稅後淨利達2.64億元，每股稅後純益（EPS）達11.45元，2019年前三季營收已超越2018全年度達58.08億，稅後淨利達3.62億元，EPS達13.20元，營運實績亮眼。

冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾的指定布料供應商，市場看好，伴隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢，冠星-KY的營收及獲利可望有更好的表現。

冠星-KY表示，公司透過與品牌商直接對接的營銷模式，能即時掌握品牌客戶需求，作為其成衣服飾指定採用的布料，對於產品售價及公司利潤能掌握主控權。冠星-KY與adidas合作長達21年，也與Puma、李寧合作約15年，與Decathlon及GAP合作則超過5年，皆建立穩固關係。

冠星-KY除深耕中國內需及外銷市場外，亦配合運動品牌商全球採購布局的策略，2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體之生產工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，並成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並於2019年設立越南新廠，預計於2020年投產，加深在東南亞的布局。