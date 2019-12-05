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美智庫民調／2035年前兩岸未達統一協調 38%認中國恐武力犯台

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

台股開盤上漲36.28點 報11,546.75點

2019-12-05 09:11經濟日報 記者高瑜君／即時報導

傳言美中談判又朝向正面發展，美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（5）日韓、日股市走揚，台股開盤上漲36.28點，開在11,546.75點，台積電（2330）、大立光、國巨與聯電股價走揚。

《彭博》引述消息人士指出，美中對於取消關稅規模已接近達成共識，因而淡化前一日美國總統川普有關協商的負面評論。另外，日本國會通過美日貿易協定，預計明年1月1日生效，亦有利全球貿易戰情緒降溫；加上國際原油大漲，激勵能源類股走高，帶動四大指數全數反彈。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲146.96點，或0.53%，收在27,649 點；標普500指數上漲19.56點，或0.63%，收在3,112.76點；那斯達克指數上漲46.02點，或0.54%，收在8,566.67點；費半指數上漲25.73點，或1.54%，收在1,691.45點。

統一投顧認為，川普言詞反覆，前日才說美中貿易協議可能將拖延至2020年美國大選；不過，昨日又說貿易協商進展良好，川普的前後矛盾言論，使得全球股市被整得七葷八素，劇烈震盪。

但考量美中雙方仍保留談判空間，且全球貨幣政策寬鬆格局不變，資金行情仍將挹注國際股市上漲動能。

加上台股12月指數易漲難跌的歷史慣性，建議逢拉回應積極進場，整體盤勢中多格局不變；操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

川普台股

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