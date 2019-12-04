台股：盤後外資買盤進場 明日上演11,500點保衛戰

美中貿易協議延宕，造成全球股市動盪，美股重挫回檔，台股今日齊步修正，外資雖轉買為賣，但盤後見買盤進場，八大公股行庫則逆勢進場護盤，大盤明（5）日上演11,500點保衛戰。

美國總統川普暗示與中國大陸的貿易協議，可能推遲至2020年總統大選之後，美股周二聞訊大跌，台股今天開低震盪，最後一盤台積電跌勢收歛，多檔金融股買盤進入，指數守住11,500點並增量111億元，使得成交量從前一盤930億元增至1,041億元，更因台積電等進行鉅額與其他盤後交易，全日成交量增至1,094億元，僅較前一日1,097億元略減；指數則下跌21點收11,510點。

觀察盤面蘋概三王表現來看，大立光跌逾1.5%最弱勢，台積電、鴻海也收在平盤之下，其餘大型電子股，台達電、日月光、廣達、南亞科、可成、和碩等同步走弱。金融族群也表現弱勢，國泰金領跌，國泰金、開發金、玉山金、台新金、富邦金等同步下挫。

不過尾盤資金湧入中信金、國泰金等多達十餘檔金融股，盤後也顯示外資與八大公股行庫均買超部份金融股，統一投顧董事長黎方國表示，以市值來看，金融股總體約占大盤近15%，拉抬有利指數行情偏多，且臨近總統大選，金融股尾盤拉抬多有政策護盤的宣示效果，台股後市下檔應有支撐。

外資動態上，在盤後買盤進場下，賣超由37億元縮減至26億元，不過外資台指期淨多單減碼1,692口至4萬4,952口；八大公股行庫則是逆勢進場護盤買超13億元。

康和期貨分析師廖朝正表示，外資減持期貨多單部位，同時又賣超手中現貨股票，期貨與現貨市場同步偏空操作，顯示外資短期偏空；另外，公股行庫近期與外資對作，主要策略則是「政策護盤、支撐指數」，趁著外資年終調節持股之際，公股行庫逢低加碼。

台新投顧總經理李鎮宇表示，外資操作保守，內資仍是撐盤主力，目前低接買盤以八大公股行庫為首，加上壽險、四大基金卡位年終與選舉行情，及中實戶當沖中小型股，及融券空單回補等；日盛投顧總經理鍾國忠認為，美中貿易協議前景不明，台股維持11,400至11,650點的高檔盤整格局。

展望後市，上市櫃公司已進入11月營收公告期，短線股價將受到營收數字影響；另外，市場也觀望12月美聯準會的利率決策結果，同時美中也將持續協商經貿議題，三大變數將牽動台股多空。