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漲價概念股 短線熱點

2019-12-04 20:25經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

被動元件電阻漲價消息昨（4）日擴大發酵，大毅（2478）再飆漲停領軍被動元件股強攻，連帶矽晶圓中的合晶、中美晶、環球晶跟進大漲，總計「漲價概念股」成交比重飆破32%，創下去年大漲來罕見交投盛況。

分析師表示，目前漲價概念股三大利多齊聚，包括股價低基期、營運有轉機、有價有量好操作，在台股量能縮減類股輪動下，可優先追蹤。

台股12月連三個交易日量能縮減，到昨天成交量不到1,050億元，但漲價概念股買氣擴散，不僅指標股大毅再飆漲停，一線被動元件廠國巨成交比重由前日的8%提升到9%，矽晶圓三雄環球晶、中美晶、合晶也加入陣營，拉動整體42檔漲價概念股交易比重升破32%。

市場關心電阻漲價進度，外資摩根大通特別對此發布評論，內容指出，大毅等台灣電阻廠應還不至於調「漲」，但消息可正面解讀，預期供需狀況會在接下來幾季更平衡。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余表示，大毅生產電阻的規模約為全球最大電阻廠國巨的三分之一，以此來看，若真有漲價調整應是國巨先於大毅，其次是市況來說，電阻供需還不到吃緊，若有漲價應會侷限在特定規格。

不過從漲價議題再度被討論，蔡宗余認為，市場重新關注調漲是好消息，因為被動元件基本面確實好轉，大中華MLCC廠庫存經歷數季去化，近幾月代工廠強勁拉貨，明確看到部分產品庫存降到安全水位下，使久違的急單再度浮現。

另一方面，電阻和MLCC報價趨於穩定，特別是電阻穩定度更高，季跌幅收斂到5%內，也反映景氣觸底。

據外資調查，近期國巨有意拉升電阻產能，但礙於人力不足，產能利用率未明顯拉升。不過長期而言，受惠5G拉動元件需求，營運動能仍有改善空間。

台新投顧副總經理黃文清指出，矽晶圓族群和被動元件市況類似，等待5G需求浮現才會拉動業績；估計到明年下半年新機推出，廠商動能才有明顯增長。

漲價矽晶圓被動元件廠

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