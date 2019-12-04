富喬5日起買庫藏股 預計買回5,000張

PCB上游玻纖廠富喬（1815）今（4）日公告將實施庫藏股，維護公司信用及股東權益，預定明(5)日起至明年2月4日為止，預計買為5000張，買回區間價格為8.40~19.85元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

富喬至第3季止公司每股淨值為16.42元。富喬公告提到，此次買回股份總數僅占本公司已發行股份1.17%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產2.50%，茲聲明公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份買回並不影響公司資本之維持。