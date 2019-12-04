盤勢跌宕 矽晶圓股挾轉機逆勢走高

台股今（4）日受國際政經消息影響，續於高檔震盪，盤面以中小型股表現相較活躍，嘉晶（3016）、環球晶等矽晶圓股挾產業前景回溫可期，吸引買盤進駐，族群漲幅顯著。

川普暗示美中12月前恐無法達成協議，影響股市表現，加權指數終場下跌21點，收在11,510點，成交量能維持千億元水位，法人指出，在上漲動能減弱下，預估近期應轉為橫盤整理。

加權指數表現溫吞，而櫃買指數近期則在被動元件、生技、矽晶圓等族群輪動下，維持在月線之上的走勢，今包括嘉晶、中美晶、環球晶、合晶、台勝科等矽晶圓廠股價帶量走高，表現強勢。

法人指出，因貿易戰影響，部分長約客戶因庫存壓力延緩出貨，致使矽晶圓廠前三季營運都較去年下滑，然5G等新科技應用持續發展，激勵半導體大廠增加資本支出，同步帶旺相關供應鏈，其中，半導體矽晶圓在庫存持續去化下，明年市況可望復甦，全年營運展望有樂觀空間。

隨晶圓庫存逐漸下降，環球晶前三季每股盈餘24.67元，優於去年同期22.66元，而在12吋晶圓電源管理應用需求提升，營運表現可延續至明年。

合晶第3季每股純益0.6元，為近6季低點，不過，合晶表示，目前12吋需求明顯復甦，並也以電源管理應用需求最強勁，整體需求將在明年上半年好轉。

而嘉晶受惠部分客戶庫存來到合理水位，預期營收將從第4季起逐步回溫，且在 5G 需求推升下，利基型產品營收占比將逐步增加，有利未來的獲利表現。