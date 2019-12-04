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台積電變「高調」了！股價漲50％ 管理層的思維有哪些改變？

永豐金黃蔭基：明年上半年股匯雙漲 Q2上看12,300點

2019-12-04 16:38經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

永豐金控今（4）日舉行2020年投資展望會，由永豐金控首席經濟學家黃蔭基(左二）...
永豐金控今（4）日舉行2020年投資展望會，由永豐金控首席經濟學家黃蔭基(左二）帶領團隊主持。記者楊筱筠／攝影
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永豐金控今（4）日舉行2020年投資展望會，由永豐金控首席經濟學家黃蔭基帶領團隊主持，指出台灣明年上半年股匯雙漲，第2季台股最高挑戰12,300點，是否挑戰12,682歷史高點？「需天時地利人和、資金行情、世界太平」。

要選那些股票？黃蔭基點名，電動自行車、運動鞋、5G、塑化類股是可選擇類股。

永豐金控解釋，有三大原因看好明年台股上半年攻抵12300點。第一，外資回補過去賣超過度金額；第二，台股2020年企業獲利成長可達11％；第三，台灣GDP可保2。看好第2季，台股可上衝到12,300點高點。

為何12,300是高點？不是歷史高點12,682點？永豐金控指出，資金行情是推動台股朝12,680的主要力道，但再往上走「就是泡沫、是假的」，明年台股可以達到12,000點，但要達到12,680點，必須「天時地利人和、資金行情、世界太平」，要其他50％權值股上漲8％才會達到，不過「生啤酒有泡沫最好喝」。

而12,300的高點，永豐金控指出，從現在11,500點計算，要再漲11％，而市場目前對台積電目標價為350元、鴻海到110元、聯發科到500元，目前台積電權值占23％、今日收盤在305元，要達到目標價350元必須再漲15％，推算台股12,000點可以達到。

台股上，外資在2018年大幅賣超台股3,580億元，2019年前三季也以賣超居多，但受惠於中美貿易戰轉單效應，以及5Ｇ、去美化等題材帶動下，台積電股價已經在10月突破300元，領軍台股大盤創下29年高。

展望2020年，在外資買超台股金額已經達到2,138億元，以及企業獲利在2019年第4季開始轉為正成長，預期外資仍會持續回補台股至2020年上半年，台股榮景可期。

評價上，永豐金認為，台股殖利率目前在3.96％，屬於全球股市前段班，預期2020年上半年為企業獲利年成長幅度最高的季度，股市將會達到高點。

原因包括，2020年是5Ｇ手機元年，台灣身處5Ｇ產業重要供應鏈地位無可取代，家上Fed、ECB以及BOJ降息擴大QE，龐大資金必須尋找獲利方向，台股殖利率水準佳，以PE角度來看，12,300點約當16.8倍PE，以PBR角度來看，12,300點則約當1.89倍與2014年4G商轉時期的PBR接近。

台股永豐金控台積電

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