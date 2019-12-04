冠星-KY明日以158元掛牌 聚陽逆勢揚

冠星-KY（4439）明日將以每股158元掛牌上市，承銷價高於聚陽今日盤中股價，紡織股后大戰一觸即發。受到冠星-KY將掛牌的帶動，聚陽開盤即展現抗跌力道，並逆勢走揚，盤中來到155.5元，漲幅2.3%。

另紡織股王儒鴻盤中股價表現也相對有撐，呈現平盤震盪。

冠星-KY挾著高獲利表現來勢洶洶，該公司近年來營收及獲利呈現三級跳，2018年營收為57.7億元，稅後淨利達2.64億元，每股稅後純益（EPS）達11.45元，2019年前三季營收已超越2018全年度達58.08億，稅後淨利達3.62億元，EPS達13.20元，營運實績亮眼。

冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾的指定布料供應商，市場看好，伴隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢，冠星-KY的營收及獲利可望有更好的表現。

冠星-KY上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達262元，競拍得標加權平均價格184.06元，約為競拍底價138.60元的1.33倍；此外，公開申購價為158元，總計吸引超過8萬人參與申購，申購過程中凍結逾129億元的資金且中籤率僅1.15%，顯示市場反應熱烈。

聚陽則持續在智慧服飾布局，其智慧衣團隊將參加今年的台灣醫療科技展，公司表示，今年與彰化基督教醫院攜手研究開發具健康舒適機能的智慧服飾，可串連生理資訊蒐集、演算分析及智慧回饋，替病患打造健康的生活模式。