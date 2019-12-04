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富邦VIX買點到？兩訊號浮現效率更高

2019-12-04 10:44經濟日報 記者趙于萱／即時報導

美中貿易談判傳出變數，恐慌指數「VIX」連兩天大漲，連帶激勵台股的富邦VIX（00677U）今（4）日開高勁揚5%。專家指出，目前避險情緒提升，不過VIX ETF尚未浮現最佳買點；若有避險規劃，建議以VIX突破16點、近月期貨正價差縮小到5%進場為佳。

近期富邦VIX溢價也受到VIX大漲推動，溢價縮小到3%多，來到波段低點。

富邦投信表示，近日VIX連續大漲，主要受川普揚言恢復巴西和阿根廷關稅、要求中國加速談判以及美國ISM數據不如預期等利空推升，累積VIX短短兩天飆漲超過兩成，富邦VIX連結的VIX期貨指數則在正價差影響下、上漲一成左右。

VIX指數跳升，通常反應市場恐懼增加，不過法人觀察，3日VIX指數收在15點，仍處於下降趨勢的中低位階，同時與避險買氣相關的VIX近月、和次近月期貨正價差均達到一成以上，代表現在持有VIX ETF將承擔較大成本。

富邦投信表示，以最近三年美股大跌經驗來看，兩大訊號浮現再布局VIX ETF效率較高，包括一、VIX低檔震盪後突破15-16點壓力區間；二、VIX翻揚出現起漲訊號且期貨正價差收斂到5%內。

以此來看，VIX指數雖已升抵15點，但期現貨正價差還有一成左右，建議VIX ETF觀望一下再進場。

富邦投信強調，VIX ETF為順勢操作商品，起漲訊號確立再投資才能提高勝率。

舉例去年8月8日VIX指數一度創下10.85低點，統計當時買進富邦VIX，價格約5.53元，到10月股市崩跌前、富邦VIX仍在5.5元，期間ETF價格一度破底；反觀若於10月9日起漲訊號確立，該時買進的價格與8月相當，其後最高ETF曾來到9元，投資效率並不比8月買進來得差。

法人也提醒，VIX趨勢來去快速，最好兼顧多項指標布局，並善設停利損、短打操作。

富邦VIX（00677U）近期受VIX大漲帶動，法人建議兩訊號浮現再買進效率更高...
富邦VIX（00677U）近期受VIX大漲帶動，法人建議兩訊號浮現再買進效率更高。 圖／券商軟體
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VIX富邦投信ETF

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