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MLCC又傳缺貨 信昌電落後補漲

2019-12-04 10:14經濟日報 記者呂安涔

華新集團旗下MLCC粉末大廠信昌電（6173）昨日上漲6%，擺脫2個月來的盤整一舉站上季線，年線63.4元已近在咫尺。2018年連續一整年的漲價題材，使得整體被動元件股價漲翻天，同時也令相關供應鏈庫存大幅升高，龍頭廠國巨到第3季底庫存仍高達92天。不過目前庫存水位持續下降，產品ASP降幅亦慢慢趨於合理，加上以手機為主的消費性MLCC又開始出現短缺，會不會如去年因替代產品的原因擴大至其他產品線仍值得觀察。信昌電前三季已賺進3.61元，相對於其他MLCC衰退幅度小，有機會邁開落後補漲走勢。

信昌電國巨華新

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