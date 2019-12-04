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美股收黑拖累 台股早盤跌幅擴大失守11,500點關卡

2019-12-04 09:25經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股早盤跌幅擴大失守11,500點關卡。報系資料照
台股早盤跌幅擴大失守11,500點關卡。報系資料照
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美國總統川普表示，除非對美國有利，否則不急著達成美中貿易協議，美股四大指數下跌，拖累亞股走弱，率先開盤的韓股、日股跌幅約0.7%及1.2%，台股今（4）日開盤小跌19.76點，開在11,511.82點，隨後跌幅持續擴大，最低下挫至11,468點。

美商務部長羅斯證實，若無協商進展，12月中國商品的新關稅將如期生效，美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌1.01%，S&P 500指數下跌0.66%，那斯達克下跌0.55%，費城半導體指數下跌1.54%。

周二台股以低盤開出，台積電表現不佳，使得指數顯得疲弱，買盤靠向中小型股，被動元件與部分IC設計股和生技股維繫人氣，終場指數小漲28點以11,531點做收。

法人表示，從量價結構來看，大盤近期在11月6日的11,668點、11月19日的11,656點和11月27日的11,651點，3個高點形成小型頭部，指數回檔尋求支撐。

由於5日、10日及月線皆已同步跌破，雖然短期並無重挫疑慮，但是上檔卻形成重重壓力，所以整理時間會加長。

目前季線仍然呈現上揚，代表中長期格局並未被破壞，操作可採逢低承接模式，切忌追高殺低。

台股美股台積電生技股費城半導體那斯達克道瓊指數

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