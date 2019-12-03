鴻海掌旗 鴻海集團股力拱台股行情

2019-12-03 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



國際政經消息丕變，股市短線多空快速反映，台股今（3）日震盪收紅，盤面權指股鴻海（2317）持穩轉強，旗下集團股同步點火，躍為多方指標。

美中協議為市場關注焦點，原樂觀的氛圍轉趨緊張，加上美經濟數據表現不如預期影響市場成長前景，亞股今多呈開低走勢，加權指數則在部分權值股支撐及尾盤多方拉抬下，指數上揚28點，收在11,531點。

鴻海近日震盪於90元上下，今在外資持續布局下，轉強攻高，漲1%，再度站回90元，嘗試守穩並填補台積電、大立光等部分電子權指股走疲所讓出的指數空間。

鴻海回神，旗下集團股行情也佳，包括亞太電、榮創、廣宇、建漢、樺漢等皆有逾1%的漲幅，計16檔鴻家軍中，僅乙盛-KY、群創、正達、GIS-KY未能收漲。

受惠iPhone11銷售轉佳，鴻海前十個月營收約4.2兆元，年成長約3%，後市在下游通路商積極填補新機庫存的利多發酵下，市場目光、資金持續聚焦，而外資作為多方推手，近期布局步調雖趨緩，然仍可見其多單擇機承接。

法人指出，觀察近日台股盤勢，多受大型權值股漲跌所影響，投資人仍須注意中小型類股走勢，以免受大盤漲跌而影響走勢判斷。

整體而言，年底外資即將休市放假，再加上國際情勢仍未明朗，觀望氣氛濃厚導致近日成交量萎縮，上漲動能減弱，另指數位處相對高檔，調節賣壓限縮指數上漲空間，預期台股將轉為橫盤整理，待確定11,400點是否有撐後可伺機進場。