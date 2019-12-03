蘋果明年傳推mini LED產品 郭明錤點名7台廠將受惠

2019-12-03 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



天風證券分析師郭明錤最新報告表示，蘋果預計將推出4~6款mini LED產品，明年第3季首款配備mini LED的iPad Pro將量產，第二款則是預計明年第4季量產的MacBook Pro，他同時點名GIS –KY（6456）、 晶電、台表科、臻鼎-KY、瑞儀、鴻海、廣達等7家台廠可望受惠。

郭明錤指出，Mini LED 顯示幕為中尺寸高端產品未來1~2年的關鍵技術，mini LED將是Apple中尺寸顯示器產品創新的關鍵，預測未來2~3年內將有4~6個Apple新產品將採用mini LED顯示器，加速mini LED的發展。

郭明錤認為，市場忽略GIS也將是mini LED顯著受益者，預期mini LED IPS顯示器單價最初高達約250~300美元，顯示器組裝廠商為GIS與LG Display，預期自明年第3季起將可顯著這受惠於這項新事業，因LG Display營收規模較GIS高出5~6倍，因此，GIS受益程度將明顯高於LG Display。

郭明錤表示，GIS與Sharp合作並負責後段顯示器組裝，在12.9吋iPad Pro的案子中供應比重略低於LG Display；隨著成本降低，預期未來mini LED IPS顯示器的出貨量將顯著增加，預估在2020~2022年出貨量分別為200~300萬、400~500萬與700~900萬片，可望顯著貢獻GIS的營收與獲利。