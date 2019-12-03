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晶碩11月營收飆歷史新高 盤中股價漲逾6%

2019-12-03 12:17經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

晶碩（6491）11月營收表現亮眼，創下歷史新高水準，激勵股價表現，今（3）日開盤即跳空開高以170元開出，盤中並來到176.5元，漲幅逾6%，並站上5日均線。

晶碩表示，11月營收創下新高主要是受中國雙11檔期銷售帶動，今年雙11檔期銷售倍增，而12月營收也可望維持11月的水準，主要是代工客戶拉貨積極，對本季營運樂觀看待。

法人預估，晶碩第4季營收可望創下歷史新高，明年展望在矽水膠等新產品貢獻下亦屬樂觀。

晶碩公告11月營收3.47億元，月增率22.56%，年增率29.27%。累計1~11月營收29.87億元，較去年同期增加4.38%。

晶碩表示，在中國以電子商務模式銷售自有品牌，進駐天貓旗艦店後，近年累積口碑，使得今年銷售寫下佳績，較去年倍增。而12月營收目前看來也屬樂觀，主要反應代工客戶的新產品效應，在積極鋪貨下帶動出貨成長，使晶碩全年營運表現可望倒吃甘蔗。

法人表示，晶碩今年上半年營運表現較弱，但下半年業績漸入佳境，隨著客戶庫存去化，陸續推新品，第3季業績開始回溫，第4季營運動能明顯轉強。

展望明年，看好晶碩後續將持續推出新品以刺激市場消費，在新產品進度方面，透氧率高的矽水膠目前已於歐洲申請專利，預計明年第1季就會有好消息，看好矽水膠可望帶動新成長動能，加上2020年將有新代工訂單挹注，有利業績續航。

營收

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