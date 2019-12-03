聯合再生 將建全台最大地面型光電廠

2019-12-03 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



隨著台灣太陽能案場陸續開出，聯合再生（3576）取得台南市不適耕作地建置太陽能光電發電設施案約193MW的模組訂單，預計將於2020年上半年配合工程進度出貨。此專案完成後將是台灣最大的地上型太陽能光電廠，可供約6萬戶家庭一年用電。

聯合再生於合併後積極規劃推動自有模組品牌，2019上半年持續維持產業龍頭，並以高效能及優良的品質獲得國內外大型系統案場專案，台灣部分包含彰濱太陽能光電100MW的雙玻雙面模組，中鋼太陽能屋頂建案等，聯合再生模組出貨量為台灣第一，市佔率超過50%，未來將持續努力經營模組品牌，提升模組出貨量。

由於台灣土地取得的限制及困難，導致今年國內大型案場開工遞延，根據台電統計截止到108年8月太陽能光電累計裝置容量達324.4萬瓩。

展望明年，據經濟部提出「太陽能光電兩年推動計畫」中109年的新增目標裝置量將達2.2G，大型案場將如雨後春筍般蓬勃發展。聯合再生的自有大型太陽能案場也將陸續開始動工，同時帶動模組的出貨量，系統與模組將為未來成長提供動能，並為公司貢獻長期收入。

此外，聯合再生明年希望在主要營運項目太陽能模組銷售、儲能系統都能維持成長表現，尤其，在全球太陽能模組銷售上，該公司估計，明年全球將達到2000MW，年增67%，該公司希望在全球市場銷售增加下，明年出貨也持續成長。

儲能系統方面，估計市場明年規模將達13GW，年複合成長率28%，也是聯合再生積極看好的營運重心。